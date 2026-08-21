EbolaVirus מחיר היום

מחיר EbolaVirus (EBOLA) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 15.87% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ EBOLA ל USD הוא $ 0 לכל EBOLA.

EbolaVirus כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 55,305, עם היצע במחזור של 999.37M EBOLA. ב‑24 השעות האחרונות, EBOLA סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, EBOLA נע ב +0.68% בשעה האחרונה ו -4.85% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

EbolaVirus (EBOLA) מידע שוק

שווי שוק $ 55.31K$ 55.31K $ 55.31K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 55.31K$ 55.31K $ 55.31K אספקת מחזור 999.37M 999.37M 999.37M אספקה כוללת 999,368,083.6233 999,368,083.6233 999,368,083.6233

שווי השוק הנוכחי של EbolaVirus הוא $ 55.31K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EBOLA הוא 999.37M, עם היצע כולל של 999368083.6233. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 55.31K.