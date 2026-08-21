earnAUSD מחיר היום

מחיר earnAUSD (EARNAUSD) בזמן אמת היום הוא $ 1.01, עם שינוי של 0.01% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ EARNAUSD ל USD הוא $ 1.01 לכל EARNAUSD.

earnAUSD כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 21,366,050, עם היצע במחזור של 21.15M EARNAUSD. ב‑24 השעות האחרונות, EARNAUSD סחר בין $ 1.01 (נמוך) ל $ 1.011 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 11.25, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.947866.

ביצועים לטווח קצר, EARNAUSD נע ב +0.00% בשעה האחרונה ו -0.01% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 2.69.

earnAUSD (EARNAUSD) מידע שוק

שווי שוק $ 21.37M$ 21.37M $ 21.37M נפח (24 שעות) $ 2.69$ 2.69 $ 2.69 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 21.37M$ 21.37M $ 21.37M אספקת מחזור 21.15M 21.15M 21.15M אספקה כוללת 21,420,979.593499 21,420,979.593499 21,420,979.593499

שווי השוק הנוכחי של earnAUSD הוא $ 21.37M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.69. ההיצע במחזור של EARNAUSD הוא 21.15M, עם היצע כולל של 21420979.593499. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 21.37M.