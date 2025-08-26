earl (EARL) מידע על מחיר (USD)

earl (EARL) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, EARL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EARLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04637813, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EARL השתנה ב -1.40% במהלך השעה האחרונה, -15.72% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-15.50% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

earl (EARL) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של earl הוא $ 131.59K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EARL הוא 999.45M, עם היצע כולל של 999447285.822451. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 131.59K.