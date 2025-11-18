EAGLES WINGS מחיר היום

מחיר EAGLES WINGS (EGW) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 1.42% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ EGW ל USD הוא -- לכל EGW.

EAGLES WINGS כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 31,527, עם היצע במחזור של 446.95B EGW. ב‑24 השעות האחרונות, EGW סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, EGW נע ב +0.41% בשעה האחרונה ו -18.79% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

EAGLES WINGS (EGW) מידע שוק

שווי שוק $ 31.53K$ 31.53K $ 31.53K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 31.53K$ 31.53K $ 31.53K אספקת מחזור 446.95B 446.95B 446.95B אספקה כוללת 446,949,443,649.4603 446,949,443,649.4603 446,949,443,649.4603

שווי השוק הנוכחי של EAGLES WINGS הוא $ 31.53K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EGW הוא 446.95B, עם היצע כולל של 446949443649.4603. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 31.53K.