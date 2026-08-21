Eagle AI מחיר היום

מחיר Eagle AI (EAI) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.20% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ EAI ל USD הוא $ 0 לכל EAI.

Eagle AI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 86,565, עם היצע במחזור של 95.43M EAI. ב‑24 השעות האחרונות, EAI סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.644621, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, EAI נע ב -0.61% בשעה האחרונה ו +27.13% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 653.63.

Eagle AI (EAI) מידע שוק

שווי שוק $ 86.57K$ 86.57K $ 86.57K נפח (24 שעות) $ 653.63$ 653.63 $ 653.63 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 90.71K$ 90.71K $ 90.71K אספקת מחזור 95.43M 95.43M 95.43M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Eagle AI הוא $ 86.57K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 653.63. ההיצע במחזור של EAI הוא 95.43M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 90.71K.