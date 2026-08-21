Dupe מחיר היום

מחיר Dupe (DUPE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 13.17% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DUPE ל USD הוא $ 0 לכל DUPE.

Dupe כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 868,723, עם היצע במחזור של 999.94M DUPE. ב‑24 השעות האחרונות, DUPE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0.00101333 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.062064, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, DUPE נע ב -3.90% בשעה האחרונה ו -47.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 34.75K.

Dupe (DUPE) מידע שוק

שווי שוק $ 868.72K$ 868.72K $ 868.72K נפח (24 שעות) $ 34.75K$ 34.75K $ 34.75K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 868.72K$ 868.72K $ 868.72K אספקת מחזור 999.94M 999.94M 999.94M אספקה כוללת 999,940,460.6037529 999,940,460.6037529 999,940,460.6037529

שווי השוק הנוכחי של Dupe הוא $ 868.72K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 34.75K. ההיצע במחזור של DUPE הוא 999.94M, עם היצע כולל של 999940460.6037529. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 868.72K.