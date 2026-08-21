DungeonClaw מחיר היום

מחיר DungeonClaw (DCLAW) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.56% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DCLAW ל USD הוא $ 0 לכל DCLAW.

DungeonClaw כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 16,616.91, עם היצע במחזור של 100.00B DCLAW. ב‑24 השעות האחרונות, DCLAW סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, DCLAW נע ב -- בשעה האחרונה ו +16.20% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

DungeonClaw (DCLAW) מידע שוק

שווי שוק $ 16.62K$ 16.62K $ 16.62K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 16.62K$ 16.62K $ 16.62K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של DungeonClaw הוא $ 16.62K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DCLAW הוא 100.00B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 16.62K.