Duck Token מחיר היום

מחיר Duck Token (DUCK) בזמן אמת היום הוא $ 0.03242293, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DUCK ל USD הוא $ 0.03242293 לכל DUCK.

Duck Token כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 32,423, עם היצע במחזור של 1000.00K DUCK. ב‑24 השעות האחרונות, DUCK סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.112937, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.02211247.

ביצועים לטווח קצר, DUCK נע ב -- בשעה האחרונה ו +4.09% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.11.

Duck Token (DUCK) מידע שוק

שווי שוק $ 32.42K$ 32.42K $ 32.42K נפח (24 שעות) $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 32.42K$ 32.42K $ 32.42K אספקת מחזור 1000.00K 1000.00K 1000.00K אספקה כוללת 999,998.0 999,998.0 999,998.0

שווי השוק הנוכחי של Duck Token הוא $ 32.42K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.11. ההיצע במחזור של DUCK הוא 1000.00K, עם היצע כולל של 999998.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 32.42K.