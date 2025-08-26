DRIP ($DRIP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.015852 גבוה 24 שעות $ 0.01995 שיא כל הזמנים $ 0.309212 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00446589 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.02% שינוי מחיר (1D) -19.30% שינוי מחיר (7D) -10.57%

DRIP ($DRIP) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01582598. במהלך 24 השעות האחרונות, $DRIP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.015852 לבין שיא של $ 0.01995, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $DRIPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.309212, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00446589.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $DRIP השתנה ב -1.02% במהלך השעה האחרונה, -19.30% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-10.57% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DRIP ($DRIP) מידע שוק

שווי שוק $ 1.05M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.05M אספקת מחזור 66.54M אספקה כוללת 66,542,523.180364534

שווי השוק הנוכחי של DRIP הוא $ 1.05M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $DRIP הוא 66.54M, עם היצע כולל של 66542523.180364534. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.05M.