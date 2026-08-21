DragonX מחיר היום

מחיר DragonX (DRGX) בזמן אמת היום הוא $ 0.03888706, עם שינוי של 4.34% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DRGX ל USD הוא $ 0.03888706 לכל DRGX.

DragonX כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 361,281, עם היצע במחזור של 9.29M DRGX. ב‑24 השעות האחרונות, DRGX סחר בין $ 0.03707308 (נמוך) ל $ 0.04080437 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.122411, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00569755.

ביצועים לטווח קצר, DRGX נע ב -4.31% בשעה האחרונה ו +8.29% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 145.12K.

DragonX (DRGX) מידע שוק

שווי שוק $ 361.28K$ 361.28K $ 361.28K נפח (24 שעות) $ 145.12K$ 145.12K $ 145.12K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 361.28K$ 361.28K $ 361.28K אספקת מחזור 9.29M 9.29M 9.29M אספקה כוללת 9,290,566.0 9,290,566.0 9,290,566.0

שווי השוק הנוכחי של DragonX הוא $ 361.28K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 145.12K. ההיצע במחזור של DRGX הוא 9.29M, עם היצע כולל של 9290566.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 361.28K.