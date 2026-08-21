DOYR מחיר היום

מחיר DOYR (DOYR) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 2.78% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DOYR ל USD הוא $ 0 לכל DOYR.

DOYR כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 309,935, עם היצע במחזור של 1.00B DOYR. ב‑24 השעות האחרונות, DOYR סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01266627, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, DOYR נע ב -1.79% בשעה האחרונה ו +2.56% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 39.22K.

DOYR (DOYR) מידע שוק

שווי שוק $ 309.94K$ 309.94K $ 309.94K נפח (24 שעות) $ 39.22K$ 39.22K $ 39.22K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 309.94K$ 309.94K $ 309.94K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של DOYR הוא $ 309.94K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 39.22K. ההיצע במחזור של DOYR הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 309.94K.