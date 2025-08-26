DOSE (DOSE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.373235$ 0.373235 $ 0.373235 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.02% שינוי מחיר (1D) -2.27% שינוי מחיר (7D) -19.89% שינוי מחיר (7D) -19.89%

DOSE (DOSE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DOSE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DOSEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.373235, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DOSE השתנה ב +1.02% במהלך השעה האחרונה, -2.27% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-19.89% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DOSE (DOSE) מידע שוק

שווי שוק $ 1.41M$ 1.41M $ 1.41M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.15M$ 2.15M $ 2.15M אספקת מחזור 3.27B 3.27B 3.27B אספקה כוללת 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של DOSE הוא $ 1.41M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DOSE הוא 3.27B, עם היצע כולל של 5000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.15M.