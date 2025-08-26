DOOM מחיר (DOOM)
DOOM (DOOM) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DOOM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DOOMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, DOOM השתנה ב -0.09% במהלך השעה האחרונה, -7.35% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.75% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של DOOM הוא $ 1.46M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DOOM הוא 3,141.58T, עם היצע כולל של 3.14158130619e+15. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.46M.
במהלך היום, השינוי במחיר של DOOMל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDOOM ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDOOM ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של DOOMל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-7.35%
|30 ימים
|$ 0
|+5.37%
|60 ימים
|$ 0
|+22.56%
|90 ימים
|$ 0
|--
$DOOM, based on Solana, is not just a token; it’s a bold declaration of fun, rebellion, and living life on your terms. It serves as a rallying cry for those who believe in seizing the moment and living it up before the world goes boom. Forget playing it safe – $DOOM is here to remind you that life’s too short not to YOLO. By holding $DOOM, you’re not merely holding a coin; you’re securing a front-row seat to crypto’s most exhilarating and unpredictable adventure. More than just a meme token, $DOOM represents a unique philosophy—a lifestyle centered around embracing chaos with humor, resilience, and audacity. It’s a celebration of living life to the fullest, even in the face of global uncertainty, financial turbulence, and societal challenges. $DOOM invites its community to embrace the unpredictability of the world and turn it into an opportunity for fun, value, and connection. Whether you're a seasoned investor or just joining the crypto space, $DOOM offers a thrilling experience like no other. Initial steps focus on expanding visibility through listings on major platforms like Coingecko, followed by a strategic push across Solana’s DEX ecosystem. These efforts are the foundation for $DOOM’s broader ambition to evolve into a multichain token. Looking further ahead, $DOOM’s ultimate goal is to secure listings on centralized exchanges (CEXs) in Q1 2025. The roadmap also includes exciting utility additions, such as integrating an AI conversational agent and launching a series of engaging games to foster community interaction and offer practical use cases for the token. At its core, $DOOM remains steadfast in its commitment to its community, delivering not only value but also a sense of joy and purpose. It’s more than a cryptocurrency; it’s a movement, a mindset, and a lifestyle. With $DOOM, the world of crypto becomes a stage for bold ideas, thrilling experiences, and a vibrant community united by the spirit of YOLO. Whether you’re in it for the fun, the gains, or the philosophy, $DOOM invites you to embrace the chaos and enjoy the ride.
