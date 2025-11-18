Dolphin מחיר היום

מחיר Dolphin (DPHN) בזמן אמת היום הוא $ 0.01374033, עם שינוי של 1.36% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DPHN ל USD הוא $ 0.01374033 לכל DPHN.

Dolphin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 6,849,152, עם היצע במחזור של 497.97M DPHN. ב‑24 השעות האחרונות, DPHN סחר בין $ 0.01333457 (נמוך) ל $ 0.01374527 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.02226817, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.01112509.

ביצועים לטווח קצר, DPHN נע ב +0.27% בשעה האחרונה ו -7.33% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Dolphin (DPHN) מידע שוק

שווי שוק $ 6.85M$ 6.85M $ 6.85M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 13.75M$ 13.75M $ 13.75M אספקת מחזור 497.97M 497.97M 497.97M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Dolphin הוא $ 6.85M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DPHN הוא 497.97M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.75M.