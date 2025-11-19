Dolphin (DPHN) תחזית מחיר (USD)

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Dolphin % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Dolphin תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Dolphin (DPHN) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Dolphin ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.014678 בשנת 2025. Dolphin (DPHN) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Dolphin ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.015412 בשנת 2026. Dolphin (DPHN) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של DPHN הוא $ 0.016183 עם 10.25% שיעור צמיחה. Dolphin (DPHN) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של DPHN הוא $ 0.016992 עם 15.76% שיעור צמיחה. Dolphin (DPHN) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של DPHN הוא $ 0.017841 עם 21.55% שיעור צמיחה. Dolphin (DPHN) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של DPHN הוא $ 0.018733 עם 27.63% שיעור צמיחה. Dolphin (DPHN) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Dolphin עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.030515. Dolphin (DPHN) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Dolphin עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.049706. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.014678 0.00%

2026 $ 0.015412 5.00%

2027 $ 0.016183 10.25%

2028 $ 0.016992 15.76%

2029 $ 0.017841 21.55%

2030 $ 0.018733 27.63%

2031 $ 0.019670 34.01%

2032 $ 0.020654 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.021686 47.75%

2034 $ 0.022771 55.13%

2035 $ 0.023909 62.89%

2036 $ 0.025105 71.03%

2037 $ 0.026360 79.59%

2038 $ 0.027678 88.56%

2039 $ 0.029062 97.99%

2040 $ 0.030515 107.89% הצג עוד לטווח קצר Dolphin תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.014678 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.014680 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.014692 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.014738 0.41% Dolphin (DPHN) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורDPHNב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.014678 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Dolphin (DPHN) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורDPHN , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.014680 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Dolphin (DPHN) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורDPHN , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.014692 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Dolphin (DPHN) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורDPHN הוא $0.014738 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Dolphin מחיר נוכחי שינוי מחיר (24 שעות) שווי שוק $ 7.32M אספקת מחזור 497.97M נפח (24 שעות) המחיר DPHN העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, DPHN יש כמות במעגל של 497.97M ושווי שוק כולל של $ 7.32M. צפה DPHN במחיר חי

Dolphin מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בDolphinדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלDolphin הוא 0.014678USD. היצע במחזור של Dolphin(DPHN) הוא 497.97M DPHN , מה שמעניק לו שווי שוק של $7,324,872 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 8.28% $ 0.001122 $ 0.014992 $ 0.013334

7 ימים -8.36% $ -0.001227 $ 0.016101 $ 0.012272

30 ימים 0.00% $ 0 $ 0.016101 $ 0.012272 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Dolphin הראה תנועת מחירים של $0.001122 , המשקפת 8.28% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Dolphin נסחר בשיא של $0.016101 ושפל של $0.012272 . נרשם שינוי במחיר של -8.36% . מגמה אחרונה זו מציגה אתDPHN הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Dolphin חווה 0.00% שינוי, המשקף בערך $0 לערכו. זה מצביע על כך ש DPHN עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Dolphin (DPHN) מודול חיזוי מחיר עובד? Dolphin מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של DPHNעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךDolphin לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של DPHN , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Dolphin. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלDPHN . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלDPHN כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Dolphin.

מדוע DPHN חיזוי מחירים חשוב?

DPHN תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

