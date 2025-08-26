DollarMoon (DMOON) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00396313 $ 0.00396313 $ 0.00396313 24 שעות נמוך $ 0.00456541 $ 0.00456541 $ 0.00456541 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00396313$ 0.00396313 $ 0.00396313 גבוה 24 שעות $ 0.00456541$ 0.00456541 $ 0.00456541 שיא כל הזמנים $ 0.058155$ 0.058155 $ 0.058155 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00316114$ 0.00316114 $ 0.00316114 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.27% שינוי מחיר (1D) -8.74% שינוי מחיר (7D) +1.32% שינוי מחיר (7D) +1.32%

DollarMoon (DMOON) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00404003. במהלך 24 השעות האחרונות, DMOON נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00396313 לבין שיא של $ 0.00456541, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DMOONהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.058155, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00316114.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DMOON השתנה ב +1.27% במהלך השעה האחרונה, -8.74% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.32% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DollarMoon (DMOON) מידע שוק

שווי שוק $ 347.25K$ 347.25K $ 347.25K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 347.25K$ 347.25K $ 347.25K אספקת מחזור 85.93M 85.93M 85.93M אספקה כוללת 85,925,181.933222 85,925,181.933222 85,925,181.933222

שווי השוק הנוכחי של DollarMoon הוא $ 347.25K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DMOON הוא 85.93M, עם היצע כולל של 85925181.933222. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 347.25K.