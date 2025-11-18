Doll Face מחיר היום

מחיר Doll Face (DOLL) בזמן אמת היום הוא $ 0.00014235, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DOLL ל USD הוא $ 0.00014235 לכל DOLL.

Doll Face כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 14,234.96, עם היצע במחזור של 100.00M DOLL. ב‑24 השעות האחרונות, DOLL סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00248624, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00012178.

ביצועים לטווח קצר, DOLL נע ב -- בשעה האחרונה ו -10.74% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Doll Face (DOLL) מידע שוק

שווי שוק $ 14.23K$ 14.23K $ 14.23K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 14.23K$ 14.23K $ 14.23K אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Doll Face הוא $ 14.23K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DOLL הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.23K.