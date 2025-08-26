DogeGF (DOGEGF) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.14% שינוי מחיר (1D) -0.21% שינוי מחיר (7D) +51.00%

DogeGF (DOGEGF) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DOGEGF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DOGEGFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DOGEGF השתנה ב -0.14% במהלך השעה האחרונה, -0.21% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+51.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DogeGF (DOGEGF) מידע שוק

שווי שוק $ 4.29M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.07M אספקת מחזור 27,540.48T אספקה כוללת 3.257980601664418e+16

שווי השוק הנוכחי של DogeGF הוא $ 4.29M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DOGEGF הוא 27,540.48T, עם היצע כולל של 3.257980601664418e+16. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.07M.