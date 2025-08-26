Dither (DITH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00878688 $ 0.00878688 $ 0.00878688 24 שעות נמוך $ 0.01008195 $ 0.01008195 $ 0.01008195 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00878688$ 0.00878688 $ 0.00878688 גבוה 24 שעות $ 0.01008195$ 0.01008195 $ 0.01008195 שיא כל הזמנים $ 0.639131$ 0.639131 $ 0.639131 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00671401$ 0.00671401 $ 0.00671401 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.31% שינוי מחיר (1D) -3.18% שינוי מחיר (7D) -19.36% שינוי מחיר (7D) -19.36%

Dither (DITH) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00911523. במהלך 24 השעות האחרונות, DITH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00878688 לבין שיא של $ 0.01008195, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DITHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.639131, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00671401.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DITH השתנה ב -0.31% במהלך השעה האחרונה, -3.18% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-19.36% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Dither (DITH) מידע שוק

שווי שוק $ 912.36K$ 912.36K $ 912.36K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 912.36K$ 912.36K $ 912.36K אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M אספקה כוללת 99,996,937.57418507 99,996,937.57418507 99,996,937.57418507

שווי השוק הנוכחי של Dither הוא $ 912.36K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DITH הוא 100.00M, עם היצע כולל של 99996937.57418507. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 912.36K.