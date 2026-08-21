DITGOLD מחיר היום

מחיר DITGOLD (DITAU) בזמן אמת היום הוא $ 0.00774704, עם שינוי של 6.98% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DITAU ל USD הוא $ 0.00774704 לכל DITAU.

DITGOLD כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 6,886,321, עם היצע במחזור של 888.89M DITAU. ב‑24 השעות האחרונות, DITAU סחר בין $ 0.00721816 (נמוך) ל $ 0.00776698 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00779201, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, DITAU נע ב +1.27% בשעה האחרונה ו +29.87% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 128.84K.

DITGOLD (DITAU) מידע שוק

שווי שוק $ 6.89M$ 6.89M $ 6.89M נפח (24 שעות) $ 128.84K$ 128.84K $ 128.84K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.89M$ 6.89M $ 6.89M אספקת מחזור 888.89M 888.89M 888.89M אספקה כוללת 888,888,888.0 888,888,888.0 888,888,888.0

שווי השוק הנוכחי של DITGOLD הוא $ 6.89M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 128.84K. ההיצע במחזור של DITAU הוא 888.89M, עם היצע כולל של 888888888.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.89M.