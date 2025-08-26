עוד על SN38

Distributed Training סֵמֶל

Distributed Training מחיר (SN38)

לא רשום

1 SN38 ל USDמחיר חי:

$0.502476
-10.20%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Distributed Training (SN38) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:34:20 (UTC+8)

Distributed Training (SN38) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.496926
24 שעות נמוך
$ 0.567728
גבוה 24 שעות

$ 0.496926
$ 0.567728
$ 2.14
$ 0.496926
+0.70%

-10.23%

-26.84%

-26.84%

Distributed Training (SN38) המחיר בזמן אמת של הוא $0.502476. במהלך 24 השעות האחרונות, SN38 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.496926 לבין שיא של $ 0.567728, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SN38השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.14, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.496926.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SN38 השתנה ב +0.70% במהלך השעה האחרונה, -10.23% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-26.84% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Distributed Training (SN38) מידע שוק

$ 1.17M
--
$ 1.17M
2.33M
2,331,290.748093508
שווי השוק הנוכחי של Distributed Training הוא $ 1.17M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SN38 הוא 2.33M, עם היצע כולל של 2331290.748093508. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.17M.

Distributed Training (SN38) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Distributed Trainingל USDהיה $ -0.0572952419201488.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDistributed Training ל USDהיה . $ -0.2169581828.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDistributed Training ל USDהיה $ -0.1906149740.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Distributed Trainingל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0572952419201488-10.23%
30 ימים$ -0.2169581828-43.17%
60 ימים$ -0.1906149740-37.93%
90 ימים$ 0--

מה זהDistributed Training (SN38)

Trustless Decentralised Distributed Training

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Distributed Trainingתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Distributed Training (SN38) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Distributed Training (SN38) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Distributed Training.

בדוק את Distributed Training תחזית המחיר עכשיו‏!

SN38 למטבעות מקומיים

Distributed Training (SN38) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Distributed Training (SN38) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SN38 הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Distributed Training (SN38)

כמה שווה Distributed Training (SN38) היום?
החי SN38המחיר ב USD הוא 0.502476 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SN38 ל USD?
המחיר הנוכחי של SN38 ל USD הוא $ 0.502476. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Distributed Training?
שווי השוק של SN38 הוא $ 1.17M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SN38?
ההיצע במחזור של SN38 הוא 2.33M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SN38?
‏‏SN38 השיג מחיר שיא (ATH) של 2.14 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SN38?
SN38 ‏‏רשם מחירATL של 0.496926 USD.
מהו נפח המסחר של SN38?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SN38 הוא -- USD.
האם SN38 יעלה השנה?
SN38 ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SN38 תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:34:20 (UTC+8)

