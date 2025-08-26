Distributed Training (SN38) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.496926 $ 0.496926 $ 0.496926 24 שעות נמוך $ 0.567728 $ 0.567728 $ 0.567728 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.496926$ 0.496926 $ 0.496926 גבוה 24 שעות $ 0.567728$ 0.567728 $ 0.567728 שיא כל הזמנים $ 2.14$ 2.14 $ 2.14 המחיר הנמוך ביותר $ 0.496926$ 0.496926 $ 0.496926 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.70% שינוי מחיר (1D) -10.23% שינוי מחיר (7D) -26.84% שינוי מחיר (7D) -26.84%

Distributed Training (SN38) המחיר בזמן אמת של הוא $0.502476. במהלך 24 השעות האחרונות, SN38 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.496926 לבין שיא של $ 0.567728, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SN38השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.14, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.496926.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SN38 השתנה ב +0.70% במהלך השעה האחרונה, -10.23% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-26.84% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Distributed Training (SN38) מידע שוק

שווי שוק $ 1.17M$ 1.17M $ 1.17M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.17M$ 1.17M $ 1.17M אספקת מחזור 2.33M 2.33M 2.33M אספקה כוללת 2,331,290.748093508 2,331,290.748093508 2,331,290.748093508

שווי השוק הנוכחי של Distributed Training הוא $ 1.17M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SN38 הוא 2.33M, עם היצע כולל של 2331290.748093508. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.17M.