Distorted Face מחיר היום

מחיר Distorted Face (DISTORTED) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.14% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DISTORTED ל USD הוא $ 0 לכל DISTORTED.

Distorted Face כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 23,342, עם היצע במחזור של 999.46M DISTORTED. ב‑24 השעות האחרונות, DISTORTED סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0060108, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, DISTORTED נע ב -0.21% בשעה האחרונה ו +18.67% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Distorted Face (DISTORTED) מידע שוק

שווי שוק $ 23.34K$ 23.34K $ 23.34K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 23.34K$ 23.34K $ 23.34K אספקת מחזור 999.46M 999.46M 999.46M אספקה כוללת 999,462,108.780754 999,462,108.780754 999,462,108.780754

שווי השוק הנוכחי של Distorted Face הוא $ 23.34K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DISTORTED הוא 999.46M, עם היצע כולל של 999462108.780754. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 23.34K.