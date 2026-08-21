DISCLOSURE מחיר היום

מחיר DISCLOSURE (DISCLOSURE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 2.84% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DISCLOSURE ל USD הוא $ 0 לכל DISCLOSURE.

DISCLOSURE כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 15,023.02, עם היצע במחזור של 999.93M DISCLOSURE. ב‑24 השעות האחרונות, DISCLOSURE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, DISCLOSURE נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו +8.75% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

DISCLOSURE (DISCLOSURE) מידע שוק

שווי שוק $ 15.02K$ 15.02K $ 15.02K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 15.02K$ 15.02K $ 15.02K אספקת מחזור 999.93M 999.93M 999.93M אספקה כוללת 999,930,814.582772 999,930,814.582772 999,930,814.582772

שווי השוק הנוכחי של DISCLOSURE הוא $ 15.02K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DISCLOSURE הוא 999.93M, עם היצע כולל של 999930814.582772. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.02K.