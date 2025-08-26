Dippy (SN11) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 6.5 $ 6.5 $ 6.5 24 שעות נמוך $ 7.1 $ 7.1 $ 7.1 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 6.5$ 6.5 $ 6.5 גבוה 24 שעות $ 7.1$ 7.1 $ 7.1 שיא כל הזמנים $ 7.89$ 7.89 $ 7.89 המחיר הנמוך ביותר $ 2.49$ 2.49 $ 2.49 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.41% שינוי מחיר (1D) -6.29% שינוי מחיר (7D) -9.74% שינוי מחיר (7D) -9.74%

Dippy (SN11) המחיר בזמן אמת של הוא $6.5. במהלך 24 השעות האחרונות, SN11 נסחר בטווח שבין שפל של $ 6.5 לבין שיא של $ 7.1, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SN11השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 7.89, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 2.49.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SN11 השתנה ב -0.41% במהלך השעה האחרונה, -6.29% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.74% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Dippy (SN11) מידע שוק

שווי שוק $ 12.74M$ 12.74M $ 12.74M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 12.74M$ 12.74M $ 12.74M אספקת מחזור 1.96M 1.96M 1.96M אספקה כוללת 1,960,761.799879756 1,960,761.799879756 1,960,761.799879756

שווי השוק הנוכחי של Dippy הוא $ 12.74M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SN11 הוא 1.96M, עם היצע כולל של 1960761.799879756. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.74M.