Digits DAO (DIGITS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00779364 גבוה 24 שעות $ 0.00788152 שיא כל הזמנים $ 0.01765585 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00287218 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -0.02% שינוי מחיר (7D) -2.31%

Digits DAO (DIGITS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00783518. במהלך 24 השעות האחרונות, DIGITS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00779364 לבין שיא של $ 0.00788152, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DIGITSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01765585, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00287218.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DIGITS השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -0.02% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.31% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Digits DAO (DIGITS) מידע שוק

שווי שוק $ 6.20M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.84M אספקת מחזור 790.74M אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Digits DAO הוא $ 6.20M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DIGITS הוא 790.74M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.84M.