Digits DAO סֵמֶל

Digits DAO מחיר (DIGITS)

1 DIGITS ל USDמחיר חי:

$0.00783518
$0.00783518
0.00%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
Digits DAO (DIGITS) טבלת מחירים חיה
Digits DAO (DIGITS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00779364
$ 0.00779364
24 שעות נמוך
$ 0.00788152
$ 0.00788152
גבוה 24 שעות

$ 0.00779364
$ 0.00779364

$ 0.00788152
$ 0.00788152

$ 0.01765585
$ 0.01765585

$ 0.00287218
$ 0.00287218

-0.02%

-2.31%

-2.31%

Digits DAO (DIGITS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00783518. במהלך 24 השעות האחרונות, DIGITS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00779364 לבין שיא של $ 0.00788152, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DIGITSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01765585, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00287218.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DIGITS השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -0.02% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.31% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Digits DAO (DIGITS) מידע שוק

$ 6.20M
$ 6.20M

----

$ 7.84M
$ 7.84M

790.74M
790.74M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Digits DAO הוא $ 6.20M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DIGITS הוא 790.74M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.84M.

Digits DAO (DIGITS) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Digits DAOל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDigits DAO ל USDהיה . $ +0.0027722535.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDigits DAO ל USDהיה $ +0.0057649522.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Digits DAOל USDהיה $ +0.0031306746465851.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-0.02%
30 ימים$ +0.0027722535+35.38%
60 ימים$ +0.0057649522+73.58%
90 ימים$ +0.0031306746465851+66.55%

מה זהDigits DAO (DIGITS)

Digits DAO is an Investment As A Service DAO. An investment in $DIGITS is an investment into a treasury managed by historically profitable traders. When you invest in $DIGITS, we trade a carefully managed treasury and distribute profits back to you in real time. Put more simply, we do the trading for you.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Digits DAO (DIGITS) משאב

האתר הרשמי

Digits DAOתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Digits DAO (DIGITS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Digits DAO (DIGITS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Digits DAO.

בדוק את Digits DAO תחזית המחיר עכשיו‏!

DIGITS למטבעות מקומיים

Digits DAO (DIGITS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Digits DAO (DIGITS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DIGITS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Digits DAO (DIGITS)

כמה שווה Digits DAO (DIGITS) היום?
החי DIGITSהמחיר ב USD הוא 0.00783518 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DIGITS ל USD?
המחיר הנוכחי של DIGITS ל USD הוא $ 0.00783518. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Digits DAO?
שווי השוק של DIGITS הוא $ 6.20M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DIGITS?
ההיצע במחזור של DIGITS הוא 790.74M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DIGITS?
‏‏DIGITS השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01765585 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DIGITS?
DIGITS ‏‏רשם מחירATL של 0.00287218 USD.
מהו נפח המסחר של DIGITS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DIGITS הוא -- USD.
האם DIGITS יעלה השנה?
DIGITS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DIGITS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Digits DAO (DIGITS) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

