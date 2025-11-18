Diem מחיר היום

מחיר Diem (DIEM) בזמן אמת היום הוא $ 110.31, עם שינוי של 8.03% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DIEM ל USD הוא $ 110.31 לכל DIEM.

Diem כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 3,510,395, עם היצע במחזור של 31.90K DIEM. ב‑24 השעות האחרונות, DIEM סחר בין $ 96.42 (נמוך) ל $ 110.38 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 347.15, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 94.45.

ביצועים לטווח קצר, DIEM נע ב +9.47% בשעה האחרונה ו -8.33% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Diem (DIEM) מידע שוק

שווי שוק $ 3.51M$ 3.51M $ 3.51M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.51M$ 3.51M $ 3.51M אספקת מחזור 31.90K 31.90K 31.90K אספקה כוללת 31,896.22871236987 31,896.22871236987 31,896.22871236987

שווי השוק הנוכחי של Diem הוא $ 3.51M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DIEM הוא 31.90K, עם היצע כולל של 31896.22871236987. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.51M.