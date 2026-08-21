DFDV xStock מחיר היום

מחיר DFDV xStock (DFDVX) בזמן אמת היום הוא $ 3.93, עם שינוי של 13.52% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DFDVX ל USD הוא $ 3.93 לכל DFDVX.

DFDV xStock כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 662,487, עם היצע במחזור של 168.63K DFDVX. ב‑24 השעות האחרונות, DFDVX סחר בין $ 3.45 (נמוך) ל $ 3.96 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 32.51, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 2.43.

ביצועים לטווח קצר, DFDVX נע ב -0.48% בשעה האחרונה ו +27.65% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 113.29K.

DFDV xStock (DFDVX) מידע שוק

שווי שוק $ 662.49K$ 662.49K $ 662.49K נפח (24 שעות) $ 113.29K$ 113.29K $ 113.29K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 662.49K$ 662.49K $ 662.49K אספקת מחזור 168.63K 168.63K 168.63K אספקה כוללת 168,625.0247544232 168,625.0247544232 168,625.0247544232

שווי השוק הנוכחי של DFDV xStock הוא $ 662.49K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 113.29K. ההיצע במחזור של DFDVX הוא 168.63K, עם היצע כולל של 168625.0247544232. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 662.49K.