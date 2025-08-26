Desmos (DSM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.01144654 $ 0.01144654 $ 0.01144654 24 שעות נמוך $ 0.01160255 $ 0.01160255 $ 0.01160255 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.01144654$ 0.01144654 $ 0.01144654 גבוה 24 שעות $ 0.01160255$ 0.01160255 $ 0.01160255 שיא כל הזמנים $ 1.77$ 1.77 $ 1.77 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.02% שינוי מחיר (1D) -0.45% שינוי מחיר (7D) -1.84% שינוי מחיר (7D) -1.84%

Desmos (DSM) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01151074. במהלך 24 השעות האחרונות, DSM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01144654 לבין שיא של $ 0.01160255, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DSMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.77, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DSM השתנה ב +0.02% במהלך השעה האחרונה, -0.45% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.84% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Desmos (DSM) מידע שוק

שווי שוק $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.86M$ 1.86M $ 1.86M אספקת מחזור 90.47M 90.47M 90.47M אספקה כוללת 161,917,796.0 161,917,796.0 161,917,796.0

שווי השוק הנוכחי של Desmos הוא $ 1.04M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DSM הוא 90.47M, עם היצע כולל של 161917796.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.86M.