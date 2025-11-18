deOTC מחיר היום

מחיר deOTC (DOTC) בזמן אמת היום הוא $ 0.00035238, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DOTC ל USD הוא $ 0.00035238 לכל DOTC.

deOTC כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 246,665, עם היצע במחזור של 700.00M DOTC. ב‑24 השעות האחרונות, DOTC סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0006757, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00014923.

ביצועים לטווח קצר, DOTC נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

deOTC (DOTC) מידע שוק

שווי שוק $ 246.67K$ 246.67K $ 246.67K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 352.38K$ 352.38K $ 352.38K אספקת מחזור 700.00M 700.00M 700.00M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של deOTC הוא $ 246.67K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DOTC הוא 700.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 352.38K.