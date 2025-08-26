DeMi (DEMI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.95029 גבוה 24 שעות $ 0.951744 שיא כל הזמנים $ 2.97 המחיר הנמוך ביותר $ 0.509055 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.01% שינוי מחיר (1D) -0.05% שינוי מחיר (7D) -9.59%

DeMi (DEMI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.950661. במהלך 24 השעות האחרונות, DEMI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.95029 לבין שיא של $ 0.951744, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DEMIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.97, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.509055.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DEMI השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, -0.05% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.59% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DeMi (DEMI) מידע שוק

שווי שוק $ 1.65M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.65M אספקת מחזור 1.74M אספקה כוללת 1,735,882.0

שווי השוק הנוכחי של DeMi הוא $ 1.65M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DEMI הוא 1.74M, עם היצע כולל של 1735882.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.65M.