Demex מחיר היום

מחיר Demex (DMX) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 11.40% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DMX ל USD הוא $ 0 לכל DMX.

Demex כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 290,135, עם היצע במחזור של 1.72B DMX. ב‑24 השעות האחרונות, DMX סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.103084, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, DMX נע ב +0.28% בשעה האחרונה ו +14.17% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 952.56.

Demex (DMX) מידע שוק

שווי שוק $ 290.14K$ 290.14K $ 290.14K נפח (24 שעות) $ 952.56$ 952.56 $ 952.56 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 364.22K$ 364.22K $ 364.22K אספקת מחזור 1.72B 1.72B 1.72B אספקה כוללת 2,160,000,000.0 2,160,000,000.0 2,160,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Demex הוא $ 290.14K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 952.56. ההיצע במחזור של DMX הוא 1.72B, עם היצע כולל של 2160000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 364.22K.