Delusional Optimist מחיר היום

מחיר Delusional Optimist (DELUSIONAL) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 19.93% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DELUSIONAL ל USD הוא $ 0 לכל DELUSIONAL.

Delusional Optimist כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 37,806, עם היצע במחזור של 998.78M DELUSIONAL. ב‑24 השעות האחרונות, DELUSIONAL סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, DELUSIONAL נע ב +2.94% בשעה האחרונה ו +21.38% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Delusional Optimist (DELUSIONAL) מידע שוק

שווי שוק $ 37.81K$ 37.81K $ 37.81K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 37.81K$ 37.81K $ 37.81K אספקת מחזור 998.78M 998.78M 998.78M אספקה כוללת 998,783,163.444451 998,783,163.444451 998,783,163.444451

שווי השוק הנוכחי של Delusional Optimist הוא $ 37.81K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DELUSIONAL הוא 998.78M, עם היצע כולל של 998783163.444451. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 37.81K.