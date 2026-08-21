Delusional Optimism מחיר היום

מחיר Delusional Optimism (DELUSIONAL) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 22.26% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DELUSIONAL ל USD הוא $ 0 לכל DELUSIONAL.

Delusional Optimism כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 53,815, עם היצע במחזור של 999.77M DELUSIONAL. ב‑24 השעות האחרונות, DELUSIONAL סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, DELUSIONAL נע ב -0.06% בשעה האחרונה ו +55.44% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Delusional Optimism (DELUSIONAL) מידע שוק

שווי שוק $ 53.82K$ 53.82K $ 53.82K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 53.82K$ 53.82K $ 53.82K אספקת מחזור 999.77M 999.77M 999.77M אספקה כוללת 999,769,707.09265 999,769,707.09265 999,769,707.09265

שווי השוק הנוכחי של Delusional Optimism הוא $ 53.82K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DELUSIONAL הוא 999.77M, עם היצע כולל של 999769707.09265. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 53.82K.