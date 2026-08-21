DeFlock מחיר היום

מחיר DeFlock (DEFLOCK) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 14.36% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DEFLOCK ל USD הוא $ 0 לכל DEFLOCK.

DeFlock כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 270,728, עם היצע במחזור של 999.96M DEFLOCK. ב‑24 השעות האחרונות, DEFLOCK סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, DEFLOCK נע ב +1.96% בשעה האחרונה ו +11.84% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 106.39K.

DeFlock (DEFLOCK) מידע שוק

שווי שוק $ 270.73K$ 270.73K $ 270.73K נפח (24 שעות) $ 106.39K$ 106.39K $ 106.39K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 270.73K$ 270.73K $ 270.73K אספקת מחזור 999.96M 999.96M 999.96M אספקה כוללת 999,964,880.0 999,964,880.0 999,964,880.0

שווי השוק הנוכחי של DeFlock הוא $ 270.73K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 106.39K. ההיצע במחזור של DEFLOCK הוא 999.96M, עם היצע כולל של 999964880.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 270.73K.