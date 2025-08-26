DeFiChain (DFI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00048097 $ 0.00048097 $ 0.00048097 24 שעות נמוך $ 0.00172261 $ 0.00172261 $ 0.00172261 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00048097$ 0.00048097 $ 0.00048097 גבוה 24 שעות $ 0.00172261$ 0.00172261 $ 0.00172261 שיא כל הזמנים $ 5.61$ 5.61 $ 5.61 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00010699$ 0.00010699 $ 0.00010699 שינוי מחיר (שעה אחת) -3.33% שינוי מחיר (1D) +229.12% שינוי מחיר (7D) -72.28% שינוי מחיר (7D) -72.28%

DeFiChain (DFI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00160461. במהלך 24 השעות האחרונות, DFI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00048097 לבין שיא של $ 0.00172261, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DFIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5.61, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00010699.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DFI השתנה ב -3.33% במהלך השעה האחרונה, +229.12% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-72.28% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DeFiChain (DFI) מידע שוק

שווי שוק $ 1.44M$ 1.44M $ 1.44M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.93M$ 1.93M $ 1.93M אספקת מחזור 895.75M 895.75M 895.75M אספקה כוללת 1,200,000,000.0 1,200,000,000.0 1,200,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של DeFiChain הוא $ 1.44M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DFI הוא 895.75M, עם היצע כולל של 1200000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.93M.