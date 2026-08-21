DecideAI מחיר היום

מחיר DecideAI (DCD) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 6.17% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DCD ל USD הוא $ 0 לכל DCD.

DecideAI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 406,590, עם היצע במחזור של 581.01M DCD. ב‑24 השעות האחרונות, DCD סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.110273, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, DCD נע ב +0.28% בשעה האחרונה ו +5.87% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 6.90.

DecideAI (DCD) מידע שוק

שווי שוק $ 406.59K$ 406.59K $ 406.59K נפח (24 שעות) $ 6.90$ 6.90 $ 6.90 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 690.50K$ 690.50K $ 690.50K אספקת מחזור 581.01M 581.01M 581.01M אספקה כוללת 986,720,926.2354516 986,720,926.2354516 986,720,926.2354516

שווי השוק הנוכחי של DecideAI הוא $ 406.59K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 6.90. ההיצע במחזור של DCD הוא 581.01M, עם היצע כולל של 986720926.2354516. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 690.50K.