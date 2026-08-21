DEAD מחיר היום

מחיר DEAD (DEAD) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 8.45% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DEAD ל USD הוא $ 0 לכל DEAD.

DEAD כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 30,299, עם היצע במחזור של 81.38M DEAD. ב‑24 השעות האחרונות, DEAD סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00495094, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, DEAD נע ב +0.68% בשעה האחרונה ו +28.88% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 146.34.

DEAD (DEAD) מידע שוק

שווי שוק $ 30.30K$ 30.30K $ 30.30K נפח (24 שעות) $ 146.34$ 146.34 $ 146.34 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 30.30K$ 30.30K $ 30.30K אספקת מחזור 81.38M 81.38M 81.38M אספקה כוללת 81,379,571.35385548 81,379,571.35385548 81,379,571.35385548

שווי השוק הנוכחי של DEAD הוא $ 30.30K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 146.34. ההיצע במחזור של DEAD הוא 81.38M, עם היצע כולל של 81379571.35385548. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 30.30K.