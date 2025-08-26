Daumenfrosch (DAUMEN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.02092579 $ 0.02092579 $ 0.02092579 24 שעות נמוך $ 0.02499839 $ 0.02499839 $ 0.02499839 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.02092579$ 0.02092579 $ 0.02092579 גבוה 24 שעות $ 0.02499839$ 0.02499839 $ 0.02499839 שיא כל הזמנים $ 1.53$ 1.53 $ 1.53 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00520071$ 0.00520071 $ 0.00520071 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.24% שינוי מחיר (1D) -8.30% שינוי מחיר (7D) -52.07% שינוי מחיר (7D) -52.07%

Daumenfrosch (DAUMEN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02270174. במהלך 24 השעות האחרונות, DAUMEN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02092579 לבין שיא של $ 0.02499839, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DAUMENהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.53, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00520071.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DAUMEN השתנה ב +0.24% במהלך השעה האחרונה, -8.30% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-52.07% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Daumenfrosch (DAUMEN) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 10.93K$ 10.93K $ 10.93K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 227.02K$ 227.02K $ 227.02K אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Daumenfrosch הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 10.93K. ההיצע במחזור של DAUMEN הוא 0.00, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 227.02K.