עוד על DTX

DTX מידע על מחיר

DTX אתר רשמי

DTX טוקניומיקה

DTX תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

DaTa eXchange DTX סֵמֶל

DaTa eXchange DTX מחיר (DTX)

לא רשום

1 DTX ל USDמחיר חי:

$0.00029711
$0.00029711$0.00029711
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
DaTa eXchange DTX (DTX) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:59:27 (UTC+8)

DaTa eXchange DTX (DTX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.191462
$ 0.191462$ 0.191462

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-25.58%

-25.58%

DaTa eXchange DTX (DTX) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DTX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DTXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.191462, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DTX השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-25.58% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DaTa eXchange DTX (DTX) מידע שוק

$ 66.85K
$ 66.85K$ 66.85K

--
----

$ 66.85K
$ 66.85K$ 66.85K

225.00M
225.00M 225.00M

225,000,000.0
225,000,000.0 225,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של DaTa eXchange DTX הוא $ 66.85K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DTX הוא 225.00M, עם היצע כולל של 225000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 66.85K.

DaTa eXchange DTX (DTX) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של DaTa eXchange DTXל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDaTa eXchange DTX ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDaTa eXchange DTX ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של DaTa eXchange DTXל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0-34.21%
60 ימים$ 0-66.05%
90 ימים$ 0--

מה זהDaTa eXchange DTX (DTX)

As a decentralised marketplace for IoT sensor data using Blockchain technology, Databroker DAO enables sensor owners to turn generated data into revenue streams. This will open up a wealth of opportunities for various industries. Data will be used and become more effective.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

DaTa eXchange DTX (DTX) משאב

האתר הרשמי

DaTa eXchange DTXתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה DaTa eXchange DTX (DTX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות DaTa eXchange DTX (DTX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור DaTa eXchange DTX.

בדוק את DaTa eXchange DTX תחזית המחיר עכשיו‏!

DTX למטבעות מקומיים

DaTa eXchange DTX (DTX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של DaTa eXchange DTX (DTX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DTX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על DaTa eXchange DTX (DTX)

כמה שווה DaTa eXchange DTX (DTX) היום?
החי DTXהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DTX ל USD?
המחיר הנוכחי של DTX ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של DaTa eXchange DTX?
שווי השוק של DTX הוא $ 66.85K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DTX?
ההיצע במחזור של DTX הוא 225.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DTX?
‏‏DTX השיג מחיר שיא (ATH) של 0.191462 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DTX?
DTX ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של DTX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DTX הוא -- USD.
האם DTX יעלה השנה?
DTX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DTX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:59:27 (UTC+8)

DaTa eXchange DTX (DTX) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.