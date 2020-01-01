DaTa eXchange DTX (DTX) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי DaTa eXchange DTX (DTX), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
As a decentralised marketplace for IoT sensor data using Blockchain technology, Databroker DAO enables sensor owners to turn generated data into revenue streams. This will open up a wealth of opportunities for various industries. Data will be used and become more effective.

https://databrokerdao.com

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור DaTa eXchange DTX (DTX), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 66.85K
ההיצע הכולל:
$ 225.00M
אספקה במחזור:
$ 225.00M
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 66.85K
שיא כל הזמנים:
$ 0.191462
שפל כל הזמנים:
$ 0
מחיר נוכחי:
$ 0.00029711
DaTa eXchange DTX (DTX) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של DaTa eXchange DTX (DTX) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של DTX אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות DTXהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את DTXטוקניומיקה, חקרו אתDTXהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

