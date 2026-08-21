Darwin מחיר היום

מחיר Darwin (DARWIN) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DARWIN ל USD הוא $ 0 לכל DARWIN.

Darwin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 17,846.83, עם היצע במחזור של 739.72M DARWIN. ב‑24 השעות האחרונות, DARWIN סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.02393398, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, DARWIN נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Darwin (DARWIN) מידע שוק

שווי שוק $ 17.85K$ 17.85K $ 17.85K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 24.13K$ 24.13K $ 24.13K אספקת מחזור 739.72M 739.72M 739.72M אספקה כוללת 999,996,107.5988845 999,996,107.5988845 999,996,107.5988845

שווי השוק הנוכחי של Darwin הוא $ 17.85K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DARWIN הוא 739.72M, עם היצע כולל של 999996107.5988845. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 24.13K.