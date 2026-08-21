Darksol מחיר היום

מחיר Darksol (DARKSOL) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 51.86% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DARKSOL ל USD הוא $ 0 לכל DARKSOL.

Darksol כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 110,065, עם היצע במחזור של 100.00B DARKSOL. ב‑24 השעות האחרונות, DARKSOL סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, DARKSOL נע ב -3.46% בשעה האחרונה ו +63.54% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Darksol (DARKSOL) מידע שוק

שווי שוק $ 110.07K$ 110.07K $ 110.07K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 110.07K$ 110.07K $ 110.07K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Darksol הוא $ 110.07K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DARKSOL הוא 100.00B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 110.07K.