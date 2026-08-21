DarkDrop מחיר היום

מחיר DarkDrop (DARKDROP) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.69% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DARKDROP ל USD הוא $ 0 לכל DARKDROP.

DarkDrop כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 11,935.64, עם היצע במחזור של 999.96M DARKDROP. ב‑24 השעות האחרונות, DARKDROP סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, DARKDROP נע ב +0.45% בשעה האחרונה ו +20.06% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

DarkDrop (DARKDROP) מידע שוק

שווי שוק $ 11.94K$ 11.94K $ 11.94K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 11.94K$ 11.94K $ 11.94K אספקת מחזור 999.96M 999.96M 999.96M אספקה כוללת 999,955,138.607232 999,955,138.607232 999,955,138.607232

שווי השוק הנוכחי של DarkDrop הוא $ 11.94K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DARKDROP הוא 999.96M, עם היצע כולל של 999955138.607232. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.94K.