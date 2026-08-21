Danzo מחיר היום

מחיר Danzo (DANZO) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 20.70% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DANZO ל USD הוא $ 0 לכל DANZO.

Danzo כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 46,861, עם היצע במחזור של 69.00B DANZO. ב‑24 השעות האחרונות, DANZO סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, DANZO נע ב +0.60% בשעה האחרונה ו +19.28% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Danzo (DANZO) מידע שוק

שווי שוק $ 46.86K$ 46.86K $ 46.86K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 46.86K$ 46.86K $ 46.86K אספקת מחזור 69.00B 69.00B 69.00B אספקה כוללת 69,000,000,000.0 69,000,000,000.0 69,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Danzo הוא $ 46.86K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DANZO הוא 69.00B, עם היצע כולל של 69000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 46.86K.