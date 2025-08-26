dancing triangle (TRIANGLE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00468674$ 0.00468674 $ 0.00468674 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.53% שינוי מחיר (1D) -8.84% שינוי מחיר (7D) -10.12% שינוי מחיר (7D) -10.12%

dancing triangle (TRIANGLE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, TRIANGLE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TRIANGLEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00468674, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TRIANGLE השתנה ב -0.53% במהלך השעה האחרונה, -8.84% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-10.12% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

dancing triangle (TRIANGLE) מידע שוק

שווי שוק $ 113.05K$ 113.05K $ 113.05K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 113.05K$ 113.05K $ 113.05K אספקת מחזור 941.56M 941.56M 941.56M אספקה כוללת 941,561,813.6016781 941,561,813.6016781 941,561,813.6016781

שווי השוק הנוכחי של dancing triangle הוא $ 113.05K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TRIANGLE הוא 941.56M, עם היצע כולל של 941561813.6016781. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 113.05K.