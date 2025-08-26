dancing triangle מחיר (TRIANGLE)
-0.53%
-8.84%
-10.12%
-10.12%
dancing triangle (TRIANGLE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, TRIANGLE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TRIANGLEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00468674, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, TRIANGLE השתנה ב -0.53% במהלך השעה האחרונה, -8.84% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-10.12% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של dancing triangle הוא $ 113.05K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TRIANGLE הוא 941.56M, עם היצע כולל של 941561813.6016781. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 113.05K.
במהלך היום, השינוי במחיר של dancing triangleל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלdancing triangle ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלdancing triangle ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של dancing triangleל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-8.84%
|30 ימים
|$ 0
|-18.06%
|60 ימים
|$ 0
|-6.80%
|90 ימים
|$ 0
|--
Dancing Triangle Memecoin is a playful cryptocurrency inspired by the viral 'Dancing Triangle' meme. It is designed to bring fans of this meme together in a fun and engaging community, offering a lighthearted approach to cryptocurrency. The coin serves as both a symbol of internet culture and a means for meme enthusiasts to connect, exchange, and share in the joy of the Dancing Triangle. With its focus on humor and community engagement, the project aims to foster a sense of belonging for fans of the meme while providing utility within its dedicated ecosystem.
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|08-25 09:45:00
|עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
|08-25 05:44:00
|עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
|08-24 19:48:00
|עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
|08-24 03:20:00
|עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
|08-24 02:09:00
|עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
|08-24 02:00:00
|תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות
