DAM IT סֵמֶל

DAM IT מחיר ($DAMMIT)

לא רשום

1 $DAMMIT ל USDמחיר חי:

--
----
-19.00%1D
USD
DAM IT ($DAMMIT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:38:44 (UTC+8)

DAM IT ($DAMMIT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+0.18%

-19.06%

-41.19%

-41.19%

DAM IT ($DAMMIT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0000211. במהלך 24 השעות האחרונות, $DAMMIT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00002082 לבין שיא של $ 0.00002607, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $DAMMITהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00027026, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00001434.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $DAMMIT השתנה ב +0.18% במהלך השעה האחרונה, -19.06% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-41.19% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DAM IT ($DAMMIT) מידע שוק

$ 20.94K
--
$ 20.94K
994.86M
994,860,772.076928
שווי השוק הנוכחי של DAM IT הוא $ 20.94K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $DAMMIT הוא 994.86M, עם היצע כולל של 994860772.076928. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 20.94K.

DAM IT ($DAMMIT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של DAM ITל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDAM IT ל USDהיה . $ -0.0000099952.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDAM IT ל USDהיה $ -0.0000147741.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של DAM ITל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-19.06%
30 ימים$ -0.0000099952-47.37%
60 ימים$ -0.0000147741-70.01%
90 ימים$ 0--

מה זהDAM IT ($DAMMIT)

The project narrative goes off the saying ''damn it'', but it's switched up. it is changed to ''Dam it'', so it plays with both ''damn it'' and ''dam it'' as in a dam stopping water. for this reason the face of the coin is a beaver. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

DAM IT ($DAMMIT) משאב

האתר הרשמי

DAM ITתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה DAM IT ($DAMMIT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות DAM IT ($DAMMIT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור DAM IT.

בדוק את DAM IT תחזית המחיר עכשיו‏!

$DAMMIT למטבעות מקומיים

DAM IT ($DAMMIT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של DAM IT ($DAMMIT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על $DAMMIT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על DAM IT ($DAMMIT)

כמה שווה DAM IT ($DAMMIT) היום?
החי $DAMMITהמחיר ב USD הוא 0.0000211 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי $DAMMIT ל USD?
המחיר הנוכחי של $DAMMIT ל USD הוא $ 0.0000211. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של DAM IT?
שווי השוק של $DAMMIT הוא $ 20.94K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של $DAMMIT?
ההיצע במחזור של $DAMMIT הוא 994.86M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של $DAMMIT?
‏‏$DAMMIT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00027026 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של $DAMMIT?
$DAMMIT ‏‏רשם מחירATL של 0.00001434 USD.
מהו נפח המסחר של $DAMMIT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור $DAMMIT הוא -- USD.
האם $DAMMIT יעלה השנה?
$DAMMIT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את $DAMMIT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:38:44 (UTC+8)

DAM IT ($DAMMIT) עדכונים חשובים מהתעשייה

כתב ויתור

