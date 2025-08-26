DAM IT ($DAMMIT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00002082 $ 0.00002082 $ 0.00002082 24 שעות נמוך $ 0.00002607 $ 0.00002607 $ 0.00002607 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00002082$ 0.00002082 $ 0.00002082 גבוה 24 שעות $ 0.00002607$ 0.00002607 $ 0.00002607 שיא כל הזמנים $ 0.00027026$ 0.00027026 $ 0.00027026 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00001434$ 0.00001434 $ 0.00001434 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.18% שינוי מחיר (1D) -19.06% שינוי מחיר (7D) -41.19% שינוי מחיר (7D) -41.19%

DAM IT ($DAMMIT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0000211. במהלך 24 השעות האחרונות, $DAMMIT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00002082 לבין שיא של $ 0.00002607, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $DAMMITהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00027026, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00001434.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $DAMMIT השתנה ב +0.18% במהלך השעה האחרונה, -19.06% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-41.19% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DAM IT ($DAMMIT) מידע שוק

שווי שוק $ 20.94K$ 20.94K $ 20.94K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 20.94K$ 20.94K $ 20.94K אספקת מחזור 994.86M 994.86M 994.86M אספקה כוללת 994,860,772.076928 994,860,772.076928 994,860,772.076928

שווי השוק הנוכחי של DAM IT הוא $ 20.94K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $DAMMIT הוא 994.86M, עם היצע כולל של 994860772.076928. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 20.94K.