Daimon מחיר היום

מחיר Daimon (DAIMON) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.38% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DAIMON ל USD הוא $ 0 לכל DAIMON.

Daimon כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 33,827, עם היצע במחזור של 95.03B DAIMON. ב‑24 השעות האחרונות, DAIMON סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, DAIMON נע ב +0.68% בשעה האחרונה ו +26.11% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Daimon (DAIMON) מידע שוק

שווי שוק $ 33.83K$ 33.83K $ 33.83K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 33.83K$ 33.83K $ 33.83K אספקת מחזור 95.03B 95.03B 95.03B אספקה כוללת 95,028,978,891.58144 95,028,978,891.58144 95,028,978,891.58144

שווי השוק הנוכחי של Daimon הוא $ 33.83K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DAIMON הוא 95.03B, עם היצע כולל של 95028978891.58144. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 33.83K.