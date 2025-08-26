Daige (DAIGE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.03381155$ 0.03381155 $ 0.03381155 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.88% שינוי מחיר (1D) -11.44% שינוי מחיר (7D) -0.81% שינוי מחיר (7D) -0.81%

Daige (DAIGE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DAIGE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DAIGEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03381155, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DAIGE השתנה ב -0.88% במהלך השעה האחרונה, -11.44% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.81% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Daige (DAIGE) מידע שוק

שווי שוק $ 140.62K$ 140.62K $ 140.62K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 140.62K$ 140.62K $ 140.62K אספקת מחזור 999.88M 999.88M 999.88M אספקה כוללת 999,877,305.735481 999,877,305.735481 999,877,305.735481

שווי השוק הנוכחי של Daige הוא $ 140.62K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DAIGE הוא 999.88M, עם היצע כולל של 999877305.735481. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 140.62K.