Dagora (DADA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00437744 $ 0.00437744 $ 0.00437744 24 שעות נמוך $ 0.0048534 $ 0.0048534 $ 0.0048534 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00437744$ 0.00437744 $ 0.00437744 גבוה 24 שעות $ 0.0048534$ 0.0048534 $ 0.0048534 שיא כל הזמנים $ 0.01031744$ 0.01031744 $ 0.01031744 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00267958$ 0.00267958 $ 0.00267958 שינוי מחיר (שעה אחת) +2.14% שינוי מחיר (1D) -7.87% שינוי מחיר (7D) -7.59% שינוי מחיר (7D) -7.59%

Dagora (DADA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00447114. במהלך 24 השעות האחרונות, DADA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00437744 לבין שיא של $ 0.0048534, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DADAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01031744, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00267958.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DADA השתנה ב +2.14% במהלך השעה האחרונה, -7.87% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.59% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Dagora (DADA) מידע שוק

שווי שוק $ 412.51K$ 412.51K $ 412.51K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.47M$ 4.47M $ 4.47M אספקת מחזור 92.26M 92.26M 92.26M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Dagora הוא $ 412.51K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DADA הוא 92.26M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.47M.