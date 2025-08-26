עוד על DADA

Dagora סֵמֶל

Dagora מחיר (DADA)

לא רשום

1 DADA ל USDמחיר חי:

$0.00447114
$0.00447114
-7.80%1D
USD
Dagora (DADA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:59:05 (UTC+8)

Dagora (DADA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00437744
$ 0.00437744
24 שעות נמוך
$ 0.0048534
$ 0.0048534
גבוה 24 שעות

$ 0.00437744
$ 0.00437744

$ 0.0048534
$ 0.0048534

$ 0.01031744
$ 0.01031744

$ 0.00267958
$ 0.00267958

+2.14%

-7.87%

-7.59%

-7.59%

Dagora (DADA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00447114. במהלך 24 השעות האחרונות, DADA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00437744 לבין שיא של $ 0.0048534, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DADAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01031744, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00267958.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DADA השתנה ב +2.14% במהלך השעה האחרונה, -7.87% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.59% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Dagora (DADA) מידע שוק

$ 412.51K
$ 412.51K

--
--

$ 4.47M
$ 4.47M

92.26M
92.26M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Dagora הוא $ 412.51K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DADA הוא 92.26M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.47M.

Dagora (DADA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Dagoraל USDהיה $ -0.000382265100615293.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDagora ל USDהיה . $ -0.0006756692.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDagora ל USDהיה $ +0.0015092181.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Dagoraל USDהיה $ -0.001633972685524138.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000382265100615293-7.87%
30 ימים$ -0.0006756692-15.11%
60 ימים$ +0.0015092181+33.75%
90 ימים$ -0.001633972685524138-26.76%

מה זהDagora (DADA)

Dagora - NFT Playground for Next-Gen Fandoms Dagora is an NFT platform that bridges the gap between artists and their passionate fan communities. It offers a unique playground for creators to tokenize their digital art, music, and collectibles, allowing fans to own exclusive pieces of their favorite artists' work while supporting them directly. Our goal is to build a creative hub where artists and fans grow together, sharing value in this new era.

Dagora (DADA) משאב

האתר הרשמי

Dagoraתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Dagora (DADA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Dagora (DADA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Dagora.

בדוק את Dagora תחזית המחיר עכשיו‏!

DADA למטבעות מקומיים

Dagora (DADA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Dagora (DADA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DADA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Dagora (DADA)

כמה שווה Dagora (DADA) היום?
החי DADAהמחיר ב USD הוא 0.00447114 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DADA ל USD?
המחיר הנוכחי של DADA ל USD הוא $ 0.00447114. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Dagora?
שווי השוק של DADA הוא $ 412.51K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DADA?
ההיצע במחזור של DADA הוא 92.26M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DADA?
‏‏DADA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01031744 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DADA?
DADA ‏‏רשם מחירATL של 0.00267958 USD.
מהו נפח המסחר של DADA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DADA הוא -- USD.
האם DADA יעלה השנה?
DADA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DADA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:59:05 (UTC+8)

