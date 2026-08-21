Daddy Doge מחיר היום

מחיר Daddy Doge (DADDYDOGE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 6.50% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DADDYDOGE ל USD הוא $ 0 לכל DADDYDOGE.

Daddy Doge כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,844,047, עם היצע במחזור של 1,000.00T DADDYDOGE. ב‑24 השעות האחרונות, DADDYDOGE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, DADDYDOGE נע ב +0.91% בשעה האחרונה ו +9.93% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Daddy Doge (DADDYDOGE) מידע שוק

שווי שוק $ 1.84M$ 1.84M $ 1.84M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.84M$ 1.84M $ 1.84M אספקת מחזור 1,000.00T 1,000.00T 1,000.00T אספקה כוללת 1.0e+15 1.0e+15 1.0e+15

שווי השוק הנוכחי של Daddy Doge הוא $ 1.84M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DADDYDOGE הוא 1,000.00T, עם היצע כולל של 1.0e+15. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.84M.